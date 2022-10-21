«Как уйдет – узнаете». Директор «Пари НН» – о Галактионове

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил на вопрос о скором уходе главного тренера нижегородской команды Михаила Галактионова в «Локомотив».
«По поводу Галактионова у меня нет комментариев. К матчу с «Краснодаром» команду готовит именно он. Михаил на контракте, он работает.
Остальную пустоту комментировать не хочу. Люди берут с неба кандидатов, говорят, что Галактионов уходит.
Как на самом деле? Я не комментирую. Как уйдет – узнаете», – сказал Кудряшов.
- Сообщалось, что Галактионов возглавит «Локо» на следующей неделе.
- «Пари НН» рассматривает 6 кандидатов на пост главного тренера.
Источник: Sport24