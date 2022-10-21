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    «Как уйдет – узнаете». Директор «Пари НН» – о Галактионове

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил на вопрос о скором уходе главного тренера нижегородской команды Михаила Галактионова в «Локомотив».

    «По поводу Галактионова у меня нет комментариев. К матчу с «Краснодаром» команду готовит именно он. Михаил на контракте, он работает.

    Остальную пустоту комментировать не хочу. Люди берут с неба кандидатов, говорят, что Галактионов уходит.

    Как на самом деле? Я не комментирую. Как уйдет – узнаете», – сказал Кудряшов.

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    Источник: Sport24

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