«Как уйдет – узнаете». Директор «Пари НН» – о Галактионове

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил на вопрос о скором уходе главного тренера нижегородской команды Михаила Галактионова в «Локомотив».

«По поводу Галактионова у меня нет комментариев. К матчу с «Краснодаром» команду готовит именно он. Михаил на контракте, он работает.

Остальную пустоту комментировать не хочу. Люди берут с неба кандидатов, говорят, что Галактионов уходит.

Как на самом деле? Я не комментирую. Как уйдет – узнаете», – сказал Кудряшов.