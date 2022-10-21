Хвича – второй в рейтинге самых результативных игроков года до 22 лет

Самое интересное , что роль Мусиалы и Саки в своих командах более важная роль ,чем у Родриго да и у того же Хвичи. Это по моему еще раз доказывает, что не какие рейтинги и не какая статистика не дает полное впечатление о реальной силе и потенциале игрока (хоть Хвича и невероятно крут в начале сезона в Неаполе).
Портал PopFoot составил список наиболее результативных футболистов не старше 21 года в топ-5 европейских лигах в 2022 году.
В рейтинге лидирует форвард «Реала» Родриго. В 46 матчах бразилец забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия – второй. На его счету 12 мячей и 9 ассистов.
Топ-3 замкнули Джамал Мусиала («Бавария») и Букайо Сака («Арсенал») – у них по 19 результативных действий.