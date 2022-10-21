Хвича – второй в рейтинге самых результативных игроков года до 22 лет

Портал PopFoot составил список наиболее результативных футболистов не старше 21 года в топ-5 европейских лигах в 2022 году.

В рейтинге лидирует форвард «Реала» Родриго. В 46 матчах бразилец забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия – второй. На его счету 12 мячей и 9 ассистов.

Топ-3 замкнули Джамал Мусиала («Бавария») и Букайо Сака («Арсенал») – у них по 19 результативных действий.