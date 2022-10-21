Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хвича – второй в рейтинге самых результативных игроков года до 22 лет

    Портал PopFoot составил список наиболее результативных футболистов не старше 21 года в топ-5 европейских лигах в 2022 году.

    В рейтинге лидирует форвард «Реала» Родриго. В 46 матчах бразилец забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия – второй. На его счету 12 мячей и 9 ассистов.

    Топ-3 замкнули Джамал Мусиала («Бавария») и Букайо Сака («Арсенал») – у них по 19 результативных действий.

    Новости по теме
    Семин оценил возможность перехода Хвичи в «Ман Сити» или «Ливерпуль» 2
    В «Наполи» заявили, что не собираются продавать Хвичу
    В «Наполи» отреагировали на новость об интересе «Ман Сити» и «Ливерпуля» к Хвиче 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      rumit89 31 минуту назад

      Самое интересное , что роль Мусиалы и Саки в своих командах более важная роль ,чем у Родриго да и у того же Хвичи. Это по моему еще раз доказывает, что не какие рейтинги и не какая статистика не дает полное впечатление о реальной силе и потенциале игрока (хоть Хвича и невероятно крут в начале сезона в Неаполе).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1582

      Benifacto 1 час назад

      Каха Каладзе уже позвонил в Милан Мальдини?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11