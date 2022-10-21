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    Стало известно, когда пройдут основные слушания по уголовному делу Промеса

    3 марта 2023 года состоятся основные слушания по уголовному делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    В пятницу в Амстердаме состоялось досудебное слушание. Промес не присутствовал на заседании.

    • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.
    • Игрок «Спартака» летом 2020 года напал на двоюродного брата с ножом на частной вечеринке в Нидерландах.
    • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33046

      oyabun 2 часа назад

      Осудят только за то что в российском футболе играет. Пора Антохе наше гражданство принимать и тогда "с Дону выдачи нет.."

      0
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      Рейтинг: +16065

      Barmaleushka > oyabun 50 минут назад

      В ВС РФ "ловить ворон" не будут враз мобилизуют и зачислят в спецуру или диверсанты (мастера ножевого боя там в цене ).

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      Рейтинг: +6618

      Беспонтий 2 часа назад

      басманный суд
      кого то ждут
      все в предвкушении судебного процесса
      вдруг на ногах в наручниках ведут
      весёлого и бледного промеса
      -----------------
      да я рифмомоплёт
      и что?))
      ху.рьте сами

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      Рейтинг: +19477

      Persona_non_Grata > Беспонтий 2 часа назад

      На счет "бледного" перебор )

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      Рейтинг: +6618

      Беспонтий > Persona_non_Grata 1 час назад

      "да будь я хоть н.гром преклонных годов"
      хоть "бледный седой евроглазый прохожий"
      в басманный суд идти не готов..

      ..чтобы выйти с синею рожей?)

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