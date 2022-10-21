Стало известно, когда пройдут основные слушания по уголовному делу Промеса

Осудят только за то что в российском футболе играет. Пора Антохе наше гражданство принимать и тогда "с Дону выдачи нет.."
3 марта 2023 года состоятся основные слушания по уголовному делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
В пятницу в Амстердаме состоялось досудебное слушание. Промес не присутствовал на заседании.
- Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.
- Игрок «Спартака» летом 2020 года напал на двоюродного брата с ножом на частной вечеринке в Нидерландах.
- Пострадавший в результате ранений травмировал колено.