Байрамян: «На Комличенко не поставили уже минимум четыре пенальти»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об отношении судей к нападающему Николаю Комличенко.

«Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи. Типа Комличенко и так много пенальти зарабатывает, поэтому не нужно лишний раз свистеть.

Но на самом деле каждый его пенальти был стопроцентным, может один чуть сомнительный был, но сколько еще не поставили? Уже как минимум четыре пенальти не поставили.

В той же игре с «Уралом», мне кажется, второй пенальти тоже был. Но я не знаю, специально ли это», – сказал Байрамян.