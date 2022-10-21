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    Байрамян: «На Комличенко не поставили уже минимум четыре пенальти»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об отношении судей к нападающему Николаю Комличенко.

    «Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи. Типа Комличенко и так много пенальти зарабатывает, поэтому не нужно лишний раз свистеть.

    Но на самом деле каждый его пенальти был стопроцентным, может один чуть сомнительный был, но сколько еще не поставили? Уже как минимум четыре пенальти не поставили.

    В той же игре с «Уралом», мне кажется, второй пенальти тоже был. Но я не знаю, специально ли это», – сказал Байрамян.

    • Комличенко забил 6 голов в 13 матчах сезона РПЛ.
    • Он не забивает 3 игры подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17250

      paracetamol 25 минут назад

      На этом симулянте судьи крест поставили, вот Ростов и поплыл!

      0
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      Рейтинг: +3208

      acor94 3 часа назад

      У него же рост метр с кепкой. Этого дрища чуть толкнуть, и он сразу падает. Вы бы видели как он по улице ходит во время сильного ветра. За столб держится, чтобы не улететь. А тут футбол - жёсткая контактная игра. Вот и падает.

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      Рейтинг: +686

      SLADE2019 > acor94 1 час назад

      А ты видел сам, как он ходит во время ветра? А вообще то он про Комличенко говорил.

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