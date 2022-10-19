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    Николсон объяснил, почему сыграл против «Факела» с повязкой в честь отца

    Форвард «Спартака» Шамар Николсон объяснил свое решение сыграть против «Факела» (2:1) с повязкой в честь отца.

    «Мне приснился отец. С утра был очень эмоциональный момент для меня. Я решил, что таким образом смогу проявить свои чувства. Это не какая-то памятная дата – просто приснился сон», – сказал Николсон.

    • Ямайский нападающий забил сегодня победный гол.
    • Его отца застрелили на стадионе во время матча, когда Шамару было 17 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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