Николсон объяснил, почему сыграл против «Факела» с повязкой в честь отца

Форвард «Спартака» Шамар Николсон объяснил свое решение сыграть против «Факела» (2:1) с повязкой в честь отца.

«Мне приснился отец. С утра был очень эмоциональный момент для меня. Я решил, что таким образом смогу проявить свои чувства. Это не какая-то памятная дата – просто приснился сон», – сказал Николсон.