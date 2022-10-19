Абаскаль объяснил отсутствие Джикии в матче с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему капитан команды Георгий Джикия пропустил матч 4-го тура Кубка России с «Факелом» (2:1).

– Почему Джикии не оказалось в заявке?

– Тут все объясняется ротацией, он провел очень интенсивный матч на выходных, у него набралось много игрового времени. Надо было дать другим ребятам проявить себя на поле.