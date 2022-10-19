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    Абаскаль объяснил отсутствие Джикии в матче с «Факелом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему капитан команды Георгий Джикия пропустил матч 4-го тура Кубка России с «Факелом» (2:1).

    – Почему Джикии не оказалось в заявке?

    – Тут все объясняется ротацией, он провел очень интенсивный матч на выходных, у него набралось много игрового времени. Надо было дать другим ребятам проявить себя на поле.

    • «Спартак» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Кубка.
    • Следующий матч команда проведет 23 октября против «Химок».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1629

      alefreddy 23 минуты назад

      пусть отдыхает и другие тоже

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