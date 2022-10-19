Гринвуд освобожден из-под стражи под залог. Он подозревается в изнасиловании

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда опустили из-под стражи.

Футболиста арестовали в конце прошлой недели за нарушение условий освобождения под залог и заключили его под стражу до 21 ноября.

По информации Sky News, по итогам закрытого слушания футболиста снова освободили под залог.