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    Гринвуд освобожден из-под стражи под залог. Он подозревается в изнасиловании

    Нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда опустили из-под стражи.

    Футболиста арестовали в конце прошлой недели за нарушение условий освобождения под залог и заключили его под стражу до 21 ноября.

    По информации Sky News, по итогам закрытого слушания футболиста снова освободили под залог.

    • В январе Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • «МЮ» отстранил его от тренировок и матчей.

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    Источник: Sky News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1927

      Maxi_7 35 минут назад

      На самом деле настолько часто в последнее время на слуху случаи изнасилований, что невольно приходит на ум, что скорее всего никаких изнасилований там и не было, просто некоторые особи женского пола прошаренные и видя перед собой знаменитого футболиста решают срубить не просто сотку баксов за ночь, а выиграть джекпот, зная, что те, захотят откупиться, лишь бы не ввязываться в изнурительные судебные процессы, портя себе карьеру и репутацию. Так что я бы не спешил обвинять парней, пока не будет доказана их вина, ну а им самим совет - избегать дешёвок на ночь и искать нормальных надёжных девушек для долгосрочных отношений.

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