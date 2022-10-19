Гринвуд освобожден из-под стражи под залог. Он подозревается в изнасиловании

На самом деле настолько часто в последнее время на слуху случаи изнасилований, что невольно приходит на ум, что скорее всего никаких изнасилований там и не было, просто некоторые особи женского пола прошаренные и видя перед собой знаменитого футболиста решают срубить не просто сотку баксов за ночь, а выиграть джекпот, зная, что те, захотят откупиться, лишь бы не ввязываться в изнурительные судебные процессы, портя себе карьеру и репутацию. Так что я бы не спешил обвинять парней, пока не будет доказана их вина, ну а им самим совет - избегать дешёвок на ночь и искать нормальных надёжных девушек для долгосрочных отношений.
Нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда опустили из-под стражи.
Футболиста арестовали в конце прошлой недели за нарушение условий освобождения под залог и заключили его под стражу до 21 ноября.
По информации Sky News, по итогам закрытого слушания футболиста снова освободили под залог.
- В январе Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- «МЮ» отстранил его от тренировок и матчей.