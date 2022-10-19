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    Изидор рассказал о советах Лоськова

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рад возвращению в штаб Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

    «Очень счастлив, что Лоськов и Пашинин вернулись в команду. Дмитрий — легенда клуба. Учит многим вещам, которые делают меня более совершенным игроком. У меня отличные отношения с ним, настроен на плодотворную работу.

    После тренировки всегда даeт мне советы, как лучше забивать: советует быть спокойнее, когда мяч в ногах. Очень много помогает», – сказал француз.

    • Изидор в команде с зимы.
    • Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локо» после нескольких месяцев отсутствия.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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