Изидор рассказал о советах Лоськова

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рад возвращению в штаб Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

«Очень счастлив, что Лоськов и Пашинин вернулись в команду. Дмитрий — легенда клуба. Учит многим вещам, которые делают меня более совершенным игроком. У меня отличные отношения с ним, настроен на плодотворную работу.

После тренировки всегда даeт мне советы, как лучше забивать: советует быть спокойнее, когда мяч в ногах. Очень много помогает», – сказал француз.