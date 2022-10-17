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    Ловрен гордится статусом капитана «Зенита»

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что для него значит роль капитана петербургской команды.

    «Капитанство в «Зените» значит для меня очень многое. Мне очень приятно, что мне доверяют эту роль.

    Уважаю решение тренера, испытываю большую благодарность к партнерам по команде.

    В качестве капитана чувствую себя неким наставником для более молодых игроков – передаю им свой опыт, подбадриваю их, демонстрирую профессиональное отношение к нашей работе, чтобы они могли взять что‑то для себя.

    Надеюсь, продолжать это делать на протяжении многих лет вне зависимости от того, есть ли у меня капитанская повязка на плече или же нет», – заявил хорват.

    • 33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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