Ловрен гордится статусом капитана «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что для него значит роль капитана петербургской команды.
«Капитанство в «Зените» значит для меня очень многое. Мне очень приятно, что мне доверяют эту роль.
Уважаю решение тренера, испытываю большую благодарность к партнерам по команде.
В качестве капитана чувствую себя неким наставником для более молодых игроков – передаю им свой опыт, подбадриваю их, демонстрирую профессиональное отношение к нашей работе, чтобы они могли взять что‑то для себя.
Надеюсь, продолжать это делать на протяжении многих лет вне зависимости от того, есть ли у меня капитанская повязка на плече или же нет», – заявил хорват.
- 33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
Источник: «Матч ТВ»