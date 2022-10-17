Ловрен гордится статусом капитана «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что для него значит роль капитана петербургской команды.

«Капитанство в «Зените» значит для меня очень многое. Мне очень приятно, что мне доверяют эту роль.

Уважаю решение тренера, испытываю большую благодарность к партнерам по команде.

В качестве капитана чувствую себя неким наставником для более молодых игроков – передаю им свой опыт, подбадриваю их, демонстрирую профессиональное отношение к нашей работе, чтобы они могли взять что‑то для себя.

Надеюсь, продолжать это делать на протяжении многих лет вне зависимости от того, есть ли у меня капитанская повязка на плече или же нет», – заявил хорват.