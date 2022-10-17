Галактионов отказался комментировать новость об уходе в «Локомотив»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов не подтвердил, но и не опроверг слухи о работе в «Локомотиве».

Сообщалось, что вопрос с назначением Галактионова в «Локо» уже решен.

Ожидается, что тренер уйдет в московский клуб в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.

– Правда уходите в «Локомотив»?

– Кто говорит? Журналисты? Спрашивайте у журналистов.