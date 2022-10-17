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    Галактионов отказался комментировать новость об уходе в «Локомотив»

    Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов не подтвердил, но и не опроверг слухи о работе в «Локомотиве».

    • Сообщалось, что вопрос с назначением Галактионова в «Локо» уже решен.
    • Ожидается, что тренер уйдет в московский клуб в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.

    – Правда уходите в «Локомотив»?

    – Кто говорит? Журналисты? Спрашивайте у журналистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6403

      Беспонтий 1 час назад

      три раза тьфу пративные
      как бы не сглазили спортивные
      а то ишь тут
      понавылазили
      да
      и Нагорных..(юрочка большой привет ты помнишь как покуролесили я помню всё
      нам было весело))

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