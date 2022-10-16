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    Сычевой: «Буду и дальше придумывать перфомансы после голов. Думаю, всем нравится»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свои акции, которые он устраивает после голов.

    — Ты теперь все время думаешь над какими-то перформансом после голов?

    — Почему нет?

    — Что дальше? Ты уже задрал планку.

    — Что-то буду придумывать. Думаю, всем зрителям нравится.

    • Сычевой – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • Это дебютный сезон в высшем дивизионе для игрока.
    • «Оренбург» идет в таблице 9-м.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1001

      Нас Много 38 минут назад

      Похоже игрок не понимает сути футбола. Кому интересен перформанс - прямая дорога в цирк ковёрным клоуном.

      0
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      Рейтинг: +7502

      BarStep 2 часа назад

      Не перебарщивай..

      У нас как,
      от любви до ненависти - один шаг..

      0
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