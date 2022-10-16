Сычевой: «Буду и дальше придумывать перфомансы после голов. Думаю, всем нравится»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свои акции, которые он устраивает после голов.

— Ты теперь все время думаешь над какими-то перформансом после голов?

— Почему нет?

— Что дальше? Ты уже задрал планку.

— Что-то буду придумывать. Думаю, всем зрителям нравится.