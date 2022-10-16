Сычевой: «Буду и дальше придумывать перфомансы после голов. Думаю, всем нравится»

Похоже игрок не понимает сути футбола. Кому интересен перформанс - прямая дорога в цирк ковёрным клоуном.
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свои акции, которые он устраивает после голов.
— Ты теперь все время думаешь над какими-то перформансом после голов?
— Почему нет?
— Что дальше? Ты уже задрал планку.
— Что-то буду придумывать. Думаю, всем зрителям нравится.
- Сычевой – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
- Это дебютный сезон в высшем дивизионе для игрока.
- «Оренбург» идет в таблице 9-м.