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    Йоканович прокомментировал волевую победу над «Оренбургом»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил победу над «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ (3:2).

    «Матч разделился на две части – до 60-й минуты и после. Сначала не хватало энергии, эмоций. Но потом смогли переломить игру и показать совершенно другой футбол. Я доволен», – сказал серб.

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    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      GreyDM 31 минуту назад

      Чем тут можно быть довольным?! Будь у Оренбурга ребята поточнее в завершении, то уже после первого тайма всё ясно-бы было... Просто повезло. Остаётся только результату радоваться, но не содержанию игры(((

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