Йоканович прокомментировал волевую победу над «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил победу над «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ (3:2).

«Матч разделился на две части – до 60-й минуты и после. Сначала не хватало энергии, эмоций. Но потом смогли переломить игру и показать совершенно другой футбол. Я доволен», – сказал серб.