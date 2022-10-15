Йоканович прокомментировал волевую победу над «Оренбургом»

Чем тут можно быть довольным?! Будь у Оренбурга ребята поточнее в завершении, то уже после первого тайма всё ясно-бы было... Просто повезло. Остаётся только результату радоваться, но не содержанию игры(((
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил победу над «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ (3:2).
«Матч разделился на две части – до 60-й минуты и после. Сначала не хватало энергии, эмоций. Но потом смогли переломить игру и показать совершенно другой футбол. Я доволен», – сказал серб.
- Йоканович в «Динамо» с лета.
- Команда идет в РПЛ 8-й.
- «Оренбург» занимает строчку ниже.