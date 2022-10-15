Паршивлюк впервые забил за «Динамо». Смолов сделал пас пяткой

когда из синих рук ты получешь пас мой друг
то забивает даже паршивлюк
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ничего особенного
просто личная неприязнь к любителю исполнить паненку чтобы обосрать весь последний домашний праздник футбола
В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом». У хозяев забил защитник Сергей Паршивлюк.
Это его первый гол за «Динамо». На него у игрока ушло 69 матчей.
- Ассист пяткой Паршивлюку сделал Федор Смолов.
- Паршивлюк перешел в «Динамо» в 2019 году из «Ростова».
- Игрок – воспитанник «Спартака».