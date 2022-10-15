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    Паршивлюк впервые забил за «Динамо». Смолов сделал пас пяткой

    В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом». У хозяев забил защитник Сергей Паршивлюк.

    Это его первый гол за «Динамо». На него у игрока ушло 69 матчей.

    • Ассист пяткой Паршивлюку сделал Федор Смолов.
    • Паршивлюк перешел в «Динамо» в 2019 году из «Ростова».
    • Игрок – воспитанник «Спартака».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6355

      Беспонтий 1 час назад

      когда из синих рук ты получешь пас мой друг
      то забивает даже паршивлюк
      -
      ничего особенного
      просто личная неприязнь к любителю исполнить паненку чтобы обосрать весь последний домашний праздник футбола

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