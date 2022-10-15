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    Холанд назвал футбольного кумира детства

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, чья игра его вдохновляла в детском возрасте.

    «Мой любимый футболист в детстве? Это мой отец [Альф-Инге Холанд]. Если не он, то Златан Ибрагимович», – заявил норвежец.

    • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.
    • Ибрагимовичу сейчас 41 год – он продолжает выступать за «Милан».

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    Источник: Talk Sport

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