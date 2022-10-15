Холанд назвал футбольного кумира детства

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, чья игра его вдохновляла в детском возрасте.

«Мой любимый футболист в детстве? Это мой отец [Альф-Инге Холанд]. Если не он, то Златан Ибрагимович», – заявил норвежец.