Холанд назвал футбольного кумира детства

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, чья игра его вдохновляла в детском возрасте.
«Мой любимый футболист в детстве? Это мой отец [Альф-Инге Холанд]. Если не он, то Златан Ибрагимович», – заявил норвежец.
- В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.
- Ибрагимовичу сейчас 41 год – он продолжает выступать за «Милан».
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