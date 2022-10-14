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    «Можем покричать друг на друга, а можем – ласково». Судья Кукуян – о Джикии

    Арбитр РПЛ Павел Кукуян поговорил о защитнике «Спартака» Георгии Джикии.

    «Эмоциональнее всего разговоры с Георгием Джикией. Можем покричать друг на друга, а можем – ласково. В прошлом сезоне он подошeл ко мне в подтрибунке перед матчем и спросил: «Паш, мы сегодня как разговариваем? Спокойно или наорeм друг на друга?». Говорю: «Игра покажет. Только руками не маши».

    В Питере и на «Спартаке» запоминающиеся матчи. Когда болельщики начинают заводить и кричать, не слышу даже ассистента в рации. Когда эти стадионы полные, то атмосфера просто супер. Стадион заводит, у всех адреналин и эмоции», – сказал Кукуян.

    • Сочинец сам ранее профессионально играл в футбол.
    • Кукуян судит в РПЛ с 2017 года.
    • Арбитр в прошлом году судил матч за Суперкубок России.

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    Источник: Sports.ru

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    14.10.2022 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23317

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Значит на адреналине судит. Откуда больше адреналина подгонят, за того и свистит.)

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