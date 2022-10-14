«Можем покричать друг на друга, а можем – ласково». Судья Кукуян – о Джикии

Арбитр РПЛ Павел Кукуян поговорил о защитнике «Спартака» Георгии Джикии.

«Эмоциональнее всего разговоры с Георгием Джикией. Можем покричать друг на друга, а можем – ласково. В прошлом сезоне он подошeл ко мне в подтрибунке перед матчем и спросил: «Паш, мы сегодня как разговариваем? Спокойно или наорeм друг на друга?». Говорю: «Игра покажет. Только руками не маши».

В Питере и на «Спартаке» запоминающиеся матчи. Когда болельщики начинают заводить и кричать, не слышу даже ассистента в рации. Когда эти стадионы полные, то атмосфера просто супер. Стадион заводит, у всех адреналин и эмоции», – сказал Кукуян.