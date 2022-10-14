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    Тренер «Оренбурга» Личка: «Я лучше покину клуб, чем буду «парковать автобус»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал неприемлемой для себя игру от обороны.

    В субботу команда на выезде сыграет с «Динамо» в 13-м туре РПЛ.

    «Мы поедем играть в футбол. Намерены показать свои лучшие качества. Точно не будем ставить никаких «автобусов», такой футбол я не люблю.

    Я лучше покину клуб, чем буду «парковать автобус» в обороне», – сказал Личка.

    • Чех работает в «Оренбурге» с 2020 года.
    • Команда идет на 7-м месте в таблице РПЛ после 12 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      Romeo 123 45 минут назад

      Ты кто такой, тебя и спрашивать никто не будет

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      Рейтинг: +863

      Красногвардейчик 1 час назад

      Главное Зениту очки дарить.....а с остальными можно землю грызть

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