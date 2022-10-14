Тренер «Оренбурга» Личка: «Я лучше покину клуб, чем буду «парковать автобус»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал неприемлемой для себя игру от обороны.

В субботу команда на выезде сыграет с «Динамо» в 13-м туре РПЛ.

«Мы поедем играть в футбол. Намерены показать свои лучшие качества. Точно не будем ставить никаких «автобусов», такой футбол я не люблю.

Я лучше покину клуб, чем буду «парковать автобус» в обороне», – сказал Личка.