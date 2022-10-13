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    Промес высказался о возможном получении российского гражданства

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отказался отвечать на вопрос о желании получить российское гражданство.

    «Желание получить паспорт РФ? Без комментариев.

    О сборной не думаю, я сосредоточен полностью на «Спартаке», — заявил Промес.

    • 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: «Чемпионат»

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