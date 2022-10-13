Промес высказался о возможном получении российского гражданства

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отказался отвечать на вопрос о желании получить российское гражданство.

«Желание получить паспорт РФ? Без комментариев.

О сборной не думаю, я сосредоточен полностью на «Спартаке», — заявил Промес.