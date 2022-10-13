Промес высказался о возможном получении российского гражданства

Свинси Промяс решил в России спрятаться от уголовки. Гыгыгы
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отказался отвечать на вопрос о желании получить российское гражданство.
«Желание получить паспорт РФ? Без комментариев.
О сборной не думаю, я сосредоточен полностью на «Спартаке», — заявил Промес.
- 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
- Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.