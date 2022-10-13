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    «Барселона» потеряет более 20 миллионов в случае невыхода в плей-офф ЛЧ. Эти деньги уже заложены в бюджет

    «Барселона» столкнется с новыми финансовыми проблемами, если не выйдет из группы в Лиге чемпионов.

    Руководство клуба заложило в бюджет, что каталонцы как минимум дойдут до четвертьфинала главного еврокубка.

    Если же команда не попадет в плей-офф ЛЧ, то потери превысят 20 миллионов евро.

    • «Барса» вылетит, если «Интер» победит в 5-м туре чешскую «Викторию».
    • Команда при Хави выиграла только 1 из 6 матчей в Лиге чемпионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12067

      DeStar 1 час назад

      ну не так и страшно. Скорее страшнее репутационные потери от реклам и прочего
      топ компаниям особо нахрен не сдалась ЛЕ с ее просмотрами и второй год подряд уже может не прокатить на " сори ребят ,в след году лч возьмем"

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