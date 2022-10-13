«Барселона» потеряет более 20 миллионов в случае невыхода в плей-офф ЛЧ. Эти деньги уже заложены в бюджет

«Барселона» столкнется с новыми финансовыми проблемами, если не выйдет из группы в Лиге чемпионов.

Руководство клуба заложило в бюджет, что каталонцы как минимум дойдут до четвертьфинала главного еврокубка.

Если же команда не попадет в плей-офф ЛЧ, то потери превысят 20 миллионов евро.