«Барселона» потеряет более 20 миллионов в случае невыхода в плей-офф ЛЧ. Эти деньги уже заложены в бюджет

ну не так и страшно. Скорее страшнее репутационные потери от реклам и прочего
топ компаниям особо нахрен не сдалась ЛЕ с ее просмотрами и второй год подряд уже может не прокатить на " сори ребят ,в след году лч возьмем"
«Барселона» столкнется с новыми финансовыми проблемами, если не выйдет из группы в Лиге чемпионов.
Руководство клуба заложило в бюджет, что каталонцы как минимум дойдут до четвертьфинала главного еврокубка.
Если же команда не попадет в плей-офф ЛЧ, то потери превысят 20 миллионов евро.