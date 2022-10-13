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    Фелиш бросил манишку, поняв, что не сыграет с «Брюгге» в ЛЧ

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш остался недоволен решением тренерского штаба в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:0).

    Во время игры португальца отправили разминаться, но на поле так и не выпустили.

    Когда 22-летний футболист понял, что не сыграет, то бросил тренировочную манишку на газон.

    • Фелиш провел всего 29 минут в последних 4 матчах «Атлетико».
    • В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 11 встречах.

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    Источник: La Razon

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11780

      Алексей З 48 минут назад

      Как он посмел , это преступление, которому нет оправдания.
      Трудно представить как он после такого будет жить.

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