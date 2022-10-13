Фелиш бросил манишку, поняв, что не сыграет с «Брюгге» в ЛЧ

Как он посмел , это преступление, которому нет оправдания.
Трудно представить как он после такого будет жить.
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш остался недоволен решением тренерского штаба в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:0).
Во время игры португальца отправили разминаться, но на поле так и не выпустили.
Когда 22-летний футболист понял, что не сыграет, то бросил тренировочную манишку на газон.
- Фелиш провел всего 29 минут в последних 4 матчах «Атлетико».
- В этом сезоне форвард не забил ни одного гола в 11 встречах.