Хвича совершил 12 голевых действий в сезоне – больше всех среди игроков Серии А

Молодец конечно, но не пойму такого повышенного внимания в российских СМИ.
Он грузин !!!
Своих попробуйте воспитать и до ума довести, а не скупать пачками латинос и раздавать гражданство.
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия забил мяч и сделал ассист в игре ЛЧ с «Аяксом» (4:2) в среду.
В сезоне-2022/23 грузин совершил 12 результативных действий во всех турнирах – 7 голов и 5 пасов.
Это лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в Серии А.
- «Наполи» летом купил Хвичу за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».