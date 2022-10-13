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    Хвича совершил 12 голевых действий в сезоне – больше всех среди игроков Серии А

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия забил мяч и сделал ассист в игре ЛЧ с «Аяксом» (4:2) в среду.

    В сезоне-2022/23 грузин совершил 12 результативных действий во всех турнирах – 7 голов и 5 пасов.

    Это лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в Серии А.

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    Источник: Opta

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11780

      Алексей З 38 минут назад

      Молодец конечно, но не пойму такого повышенного внимания в российских СМИ.
      Он грузин !!!
      Своих попробуйте воспитать и до ума довести, а не скупать пачками латинос и раздавать гражданство.

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      Рейтинг: +98472

      zigbert 1 час назад

      Теперь определенно можно сказать что Хвича пришелся ко двору Наполи.

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      Рейтинг: +4500

      ААМ 2 часа назад

      Молодец!

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