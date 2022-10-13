Хвича совершил 12 голевых действий в сезоне – больше всех среди игроков Серии А

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия забил мяч и сделал ассист в игре ЛЧ с «Аяксом» (4:2) в среду.

В сезоне-2022/23 грузин совершил 12 результативных действий во всех турнирах – 7 голов и 5 пасов.

Это лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в Серии А.