Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Мы лучшие в группе». Рамос – после двух ничьих с «Бенфикой»

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1).

    «Нам не хватило решимости.

    Соперник физически силен, хорошо сработал тактически. Но мы лучшие в группе», – сказал испанец.

    • «ПСЖ» лидирует в группе, но у «Бенфики» очков столько же.
    • «Бенфика» идет в сезоне без поражений.
    • Рамос в «ПСЖ» с прошлого года.

    Новости по теме
    Стало известно, за сколько «ПСЖ» готов продать Мбаппе 1
    Рамос рассказал, хочет ли Мбаппе уйти из «ПСЖ»
    Гальтье прокомментировал новость об уходе из «ПСЖ» вместе с Мбаппе 2
    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11