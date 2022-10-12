«Мы лучшие в группе». Рамос – после двух ничьих с «Бенфикой»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1).

«Нам не хватило решимости.

Соперник физически силен, хорошо сработал тактически. Но мы лучшие в группе», – сказал испанец.