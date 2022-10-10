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    Юран отреагировал на уход Терюшкова из «Химок»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о решении депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова покинуть наблюдательный совет подмосковного клуба.

    «Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать – хорошо это или плохо», – заявил Юран.

    • Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
    • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13813

      playsh 14 минут назад

      Хвала небесам,про Терюха из ГД больше не услышим,надеюсь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      odessakmv 15 минут назад

      г.о.в.н.о и крысы первыми вытекают с тонущего судна

      0
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