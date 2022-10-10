Юран отреагировал на уход Терюшкова из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о решении депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова покинуть наблюдательный совет подмосковного клуба.

«Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать – хорошо это или плохо», – заявил Юран.