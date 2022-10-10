Босния перенесла сегодняшнее заседание, на котором ожидалось решение о матче с Россией

Кина не будет!
Сегодняшнее заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины, на котором ожидалось решение о проведении товарищеского матча с Россией, перенесено на 31 октября.
В этот день должно быть принято окончательное решение о проведении товарищеского матча со сборной России.
- Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- УЕФА одобрил его проведение.
- Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.
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