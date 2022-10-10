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    Босния перенесла сегодняшнее заседание, на котором ожидалось решение о матче с Россией

    Сегодняшнее заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины, на котором ожидалось решение о проведении товарищеского матча с Россией, перенесено на 31 октября.

    В этот день должно быть принято окончательное решение о проведении товарищеского матча со сборной России.

    • Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

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    Источник: Dnevnik.ba

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10418

      R_a_i_n 9 минут назад

      Кина не будет!

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