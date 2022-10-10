Босния перенесла сегодняшнее заседание, на котором ожидалось решение о матче с Россией

Сегодняшнее заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины, на котором ожидалось решение о проведении товарищеского матча с Россией, перенесено на 31 октября.

В этот день должно быть принято окончательное решение о проведении товарищеского матча со сборной России.