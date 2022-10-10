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    Шалимов призвал реформировать РПЛ

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что чемпионату России нужны изменения.

    «Я не буду говорить болото, но нам надо как‑то это расшевелить. Потому что сейчас разрыв такой: десятка и шесть‑восемь внизу. Он огромным становится.

    Реально неинтересно. 8:0, 5:1. Ну, куда? Такого не было в прошлом году.

    Нам надо что‑то изменить в нашем чемпионате, надо подумать. Но 18 или 20 команд точно не надо», – сказал Шалимов.

    • «Урал» уволил тренера 8 августа.
    • В РПЛ сыграно 12 из 30 туров.
    • С 5-очковым отрывом лидирует «Зенит».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5993

      Давид59 53 минуты назад

      Изменения, говорит, нужны? Как он это себе при нынешней власти представляет? Кругом руководство по принципу лояльности ставится

      0
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      Рейтинг: +6197

      Беспонтий 2 часа назад

      твои призывы всегда ведут к позывам..
      это мы по 93-му году помним
      пусть ещё эти подтвердят.. реформисты оптом которые садырина сливали
      любители в четырнадцать рыл писать "турецкому султану"

      "Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков, Канчельскис, Мостовой, Саленко, Кульков."
      --
      схамлю пожалуй
      про карпина всю жизнь непонятно что за человек
      а остальные мразь на мрази

      васю кулькова царствие ему..обидел..виноват

      2
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      Рейтинг: +639

      SLADE2019 > Беспонтий 2 часа назад

      Мрази-очень серьезное определение человеческих качеств. Что же они такого сделали, в том числе и лично Вам? Про эту петицию уже тошнит читать. Даже, если и виноваты, то столько лет уже прошло. А предложение Шалимова обсуждать надо в соответствующих структурах, лишним не будет.

      0
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      Рейтинг: +6197

      Беспонтий > SLADE2019 1 час назад

      вы молоды
      и эмоции того поколения вам не понятны
      спорить не хочу но это было глобальное предательство
      причём с меркантильным оттенком

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      Рейтинг: +11718

      Алексей З > Беспонтий 1 час назад

      Кто кого предал, что несёшь ? В дебильной башке одни заговоры и враги. Лечись.
      Реформы нужны , но главное " болото" в РФС и РПЛ. Всех устраивает, нефига не делая получать зп.
      Где либо реформы возможны только со сменой режима, на всех управленческих должностях лояльные ворюги и бездельники.

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      Рейтинг: +6197

      Беспонтий > Алексей З 3 минуты назад

      тебя кто разбудил рупор волюнтаризма на почве алкоголя?
      и сразу за хамство как обычно
      трогали его эго как будто

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