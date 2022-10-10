Шалимов призвал реформировать РПЛ

Изменения, говорит, нужны? Как он это себе при нынешней власти представляет? Кругом руководство по принципу лояльности ставится
Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что чемпионату России нужны изменения.
«Я не буду говорить болото, но нам надо как‑то это расшевелить. Потому что сейчас разрыв такой: десятка и шесть‑восемь внизу. Он огромным становится.
Реально неинтересно. 8:0, 5:1. Ну, куда? Такого не было в прошлом году.
Нам надо что‑то изменить в нашем чемпионате, надо подумать. Но 18 или 20 команд точно не надо», – сказал Шалимов.