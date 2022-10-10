Шалимов призвал реформировать РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что чемпионату России нужны изменения.

«Я не буду говорить болото, но нам надо как‑то это расшевелить. Потому что сейчас разрыв такой: десятка и шесть‑восемь внизу. Он огромным становится.

Реально неинтересно. 8:0, 5:1. Ну, куда? Такого не было в прошлом году.

Нам надо что‑то изменить в нашем чемпионате, надо подумать. Но 18 или 20 команд точно не надо», – сказал Шалимов.