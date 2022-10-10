Даса: «Смолов смог бы играть в европейском гранде»

Защитник «Динамо» Эли Даса высоко оценил своего одноклубника Федора Смолова.

«Смолов – большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте» и «Фейеноорде». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде.

Смолов демонстрирует хороший футбол», – сказал Даса.