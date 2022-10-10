Даса: «Смолов смог бы играть в европейском гранде»

Логическое продолжение уже сказанного им. Если РПЛ по его мнению в топ-5 европейских лиг, то Смолову должно быть место у еврогранда. А так, сморозил раз, решил сморозить и два раза.
Защитник «Динамо» Эли Даса высоко оценил своего одноклубника Федора Смолова.
«Смолов – большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте» и «Фейеноорде». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде.
Смолов демонстрирует хороший футбол», – сказал Даса.
- В этом сезоне 32-летний Смолов забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- За «Фейеноорд» он выступал в 2010 году, а за «Сельту» – в 2020-м.