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    Даса: «Смолов смог бы играть в европейском гранде»

    Защитник «Динамо» Эли Даса высоко оценил своего одноклубника Федора Смолова.

    «Смолов – большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте» и «Фейеноорде». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде.

    Смолов демонстрирует хороший футбол», – сказал Даса.

    • В этом сезоне 32-летний Смолов забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • За «Фейеноорд» он выступал в 2010 году, а за «Сельту» – в 2020-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +639

      SLADE2019 26 минут назад

      Логическое продолжение уже сказанного им. Если РПЛ по его мнению в топ-5 европейских лиг, то Смолову должно быть место у еврогранда. А так, сморозил раз, решил сморозить и два раза.

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      Рейтинг: +6197

      Беспонтий 1 час назад

      еврейско -не.гроидный подлиз
      гражданство и команду можно поменять а таки с менталитетом
      вечные проблемы

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