АПЛ. «Арсенал» победил «Ливерпуль» (3:2) и вернулся на первое место. Команда Клоппа – 10-я

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в домашнем матче 10-го тура АПЛ – 3:2. Победный гол с пенальти на 76-й минуте забил форвард Букайо Сака.

Лондонцы набрали 24 очка и вернулись на первое место, опережая «Манчестер Сити» на одно очко.

Команда Юргена Клоппа занимает десятое место в турнирной таблице (10 очков).

Англия. АПЛ. 10-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Мартинелли, 1; 1:1 – Нуньес, 34; 2:1 – Сака, 45+5; 2:2 – Фирмино, 53; 3:2 – Сака, 76 (с пенальти).

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