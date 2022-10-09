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    АПЛ. «Арсенал» победил «Ливерпуль» (3:2) и вернулся на первое место. Команда Клоппа – 10-я

    «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в домашнем матче 10-го тура АПЛ – 3:2. Победный гол с пенальти на 76-й минуте забил форвард Букайо Сака.

    Лондонцы набрали 24 очка и вернулись на первое место, опережая «Манчестер Сити» на одно очко.

    Команда Юргена Клоппа занимает десятое место в турнирной таблице (10 очков).

    Англия. АПЛ. 10-й тур

    Арсенал – Ливерпуль – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мартинелли, 1; 1:1 – Нуньес, 34; 2:1 – Сака, 45+5; 2:2 – Фирмино, 53; 3:2 – Сака, 76 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11829

      Вомбат 1 час назад

      Игроки Ливерпуля вряд ли перестали верить в Клоппа, он классный тренер. Просто этот сезон у них неудачный. А неудачный он потому, что они выгорели в лиге чемпионов. Третий раз при Клоппе играли в финале, играли лучше соперника, но проиграли. Это точно сидит у них в головах и мешает собраться.

      1
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      Рейтинг: +44

      яиссор 1 час назад

      Неужели в этом сезоне Арсенал наконец-то вернётся в топ-4... 20 лет го.вно мяли, и наконец-то начинает получается.... тихое робкое "ура"

      1
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      Рейтинг: +11829

      Вомбат > яиссор 1 час назад

      Конечно вернется. Салиба, Эдегор и Жезус - это те три игрока, которых не хватало Арсеналу последние 2 года. К тому же Артета наконец-то нашел позицию для Джаки. Так что, считай, 4 новых игрока основы пришло в этом сезоне. Такой Арсенал точно будет в четверке и, скорее всего, даже в тройке.

      1
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      Рейтинг: +17681

      житель СПб > яиссор 34 минуты назад

      20 лет? Проверьте, пожалуйста статистику...

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      Рейтинг: +1909

      Maxi_7 1 час назад

      Классный матч, Ливер был не плох,но только в первом тайме. На самом деле есть у меня теория страшная... что игроки Ливера просто перестали верить в идею Клоппа после очередного поражения в чемпионате от Сити в очко и после очередного луза Реалу в финале ЛЧ, согласитесь, уже похоже на систему... вот смотрю я на игроков красных, вроде бы и отрабатывают как нужно на 100%, вот только проблема в том, что сила Ливера только в том, когда они выкладываются на 130... глаза не горят ни у Ван Дейка, ни у Салаха ни у других... все как-то обречённо выглядит... печально, конечно.. хочется верить и надеяться, что Клопп найдёт что привнести в игру команды и сумеет перевернуть всё с ног на голову и вернуть Ливерпуль наверх.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Maxi_7 1 час назад

      При этом у Ливера только 2 поражения как у Челси(на 4м месте),не все потерянно, от них самих будет зависеть и сможет ли Клоп настроить команду...

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      Рейтинг: +1909

      Maxi_7 1 час назад

      Что касается Арсенала, то радует не столько победа, сколько то, что играют с позиции доминирования против топов наконец, ну и тупых ошибок в обороне в этом сезоне также практически нет, за исключением матча с МЮ... в общем прогресс во всех аспектах игры есть и меня как болельщика Арсенала с 04 года, который уже забыл когда последний раз были большие победы не может не радовать... Всех канониров с победой!

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      Рейтинг: +12057

      DeStar 1 час назад

      классный матч

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      Рейтинг: +1207

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      С победой Арсенал

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      Рейтинг: +1373

      elessar arnor 1 час назад

      цикл Клоппа в Ливерпуле подходит к концу

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      Рейтинг: +490

      borusse > elessar arnor 32 минуты назад

      Продолжение в Боруссии ))

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      Рейтинг: +13945

      Skull_Boy 1 час назад

      Ливерпуль сдох, Клопп на выход

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