АПЛ. «Арсенал» победил «Ливерпуль» (3:2) и вернулся на первое место. Команда Клоппа – 10-я

Игроки Ливерпуля вряд ли перестали верить в Клоппа, он классный тренер. Просто этот сезон у них неудачный. А неудачный он потому, что они выгорели в лиге чемпионов. Третий раз при Клоппе играли в финале, играли лучше соперника, но проиграли. Это точно сидит у них в головах и мешает собраться.
«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в домашнем матче 10-го тура АПЛ – 3:2. Победный гол с пенальти на 76-й минуте забил форвард Букайо Сака.
Лондонцы набрали 24 очка и вернулись на первое место, опережая «Манчестер Сити» на одно очко.
Команда Юргена Клоппа занимает десятое место в турнирной таблице (10 очков).
Англия. АПЛ. 10-й тур
Арсенал – Ливерпуль – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Мартинелли, 1; 1:1 – Нуньес, 34; 2:1 – Сака, 45+5; 2:2 – Фирмино, 53; 3:2 – Сака, 76 (с пенальти).