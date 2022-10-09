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    Цорн не стал комментировать свою отставку по прилете из Сочи

    «Локомотив» вернулся в Москву с матча 12-го тура РПЛ против «Сочи» (0:4).

    Томас Цорн не стал общаться с журналистами, которые просили его прокомментировать отставку с поста спортивного директора.

    • Цорн проработал в должности меньше года.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +734

      Solist345345 1 час назад

      Ну, ещё есть пару жирных вариантов в РПЛ, где можно попилить и поживиться. Через годик всплывёт в условном Динамо, на меньшее не согласен, куш мелковат.

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