Цорн не стал комментировать свою отставку по прилете из Сочи

Ну, ещё есть пару жирных вариантов в РПЛ, где можно попилить и поживиться. Через годик всплывёт в условном Динамо, на меньшее не согласен, куш мелковат.
«Локомотив» вернулся в Москву с матча 12-го тура РПЛ против «Сочи» (0:4).
Томас Цорн не стал общаться с журналистами, которые просили его прокомментировать отставку с поста спортивного директора.
- Цорн проработал в должности меньше года.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром