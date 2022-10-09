Цорн не стал комментировать свою отставку по прилете из Сочи

«Локомотив» вернулся в Москву с матча 12-го тура РПЛ против «Сочи» (0:4).

Томас Цорн не стал общаться с журналистами, которые просили его прокомментировать отставку с поста спортивного директора.

Цорн проработал в должности меньше года.

Команда идет в РПЛ 14-й.

У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром