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    У «Зенита» 2 победы в 5 последних матчах

    В 12-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде не смог обыграть «Факел» – 1:1.

    В пяти последних матчах петербуржцы победили только два раза при одной ничьей и двух поражениях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +212

      RdAMR10 2 часа назад

      Уж лучше бы в чемпионате эти поражения были)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      RedMaksim97 3 часа назад

      И что? А у Локомотива вообще одна

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10361

      R_a_i_n > RedMaksim97 2 часа назад

      такими темпами паровозы могут вылететь. Цорну и компании привет.

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      Рейтинг: +1161

      Сделаны из Дерева 3 часа назад

      И это не предел!

      1
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