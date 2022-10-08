У «Зенита» 2 победы в 5 последних матчах

Уж лучше бы в чемпионате эти поражения были)
В 12-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде не смог обыграть «Факел» – 1:1.
В пяти последних матчах петербуржцы победили только два раза при одной ничьей и двух поражениях.
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В 12-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде не смог обыграть «Факел» – 1:1.
В пяти последних матчах петербуржцы победили только два раза при одной ничьей и двух поражениях.
И что? А у Локомотива вообще одна
такими темпами паровозы могут вылететь. Цорну и компании привет.
И это не предел!