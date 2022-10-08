Основной защитник «Крыльев Советов» пропустит матч со «Спартаком»

Левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков не поможет своей команде в ближайшей игре.

23-летний футболист пропустит матч 12-го тура РПЛ против «Спартака» из-за травмы.

По информации «РБ Спорт», Горшков выбыл минимум на две недели.