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    Основной защитник «Крыльев Советов» пропустит матч со «Спартаком»

    Левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков не поможет своей команде в ближайшей игре.

    23-летний футболист пропустит матч 12-го тура РПЛ против «Спартака» из-за травмы.

    По информации «РБ Спорт», Горшков выбыл минимум на две недели.

    • «Спартак» примет «Крылья» в воскресенье в 14:00 мск.
    • Горшков в этом сезоне сделал 1 ассист в 14 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2067

      моэм 1 час назад

      Спартак выиграет ...пока непонятно почему , но выиграет....может потому что из команды , ушли ньюсмейкеры , а тренер молчун просто создал нормальную рабочую обстановку , где во главе угла строгое выполнение плановой работы и пока этой простой вещи оказалось достаточно для движения вперёд ...а если вдруг окажется , что у Абаскаля есть свои идеи , то на фоне понимания тактики и стратегии футбола Спартак станет грозной силой....но это пока мечты .

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      Рейтинг: +237

      FCSpartakM > моэм 58 минут назад

      в смысле не понятно почему? ты не видишь, что Абаскаль поменял в игре,тактике и стартовом составе?

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