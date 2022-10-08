Основной защитник «Крыльев Советов» пропустит матч со «Спартаком»

Спартак выиграет ...пока непонятно почему , но выиграет....может потому что из команды , ушли ньюсмейкеры , а тренер молчун просто создал нормальную рабочую обстановку , где во главе угла строгое выполнение плановой работы и пока этой простой вещи оказалось достаточно для движения вперёд ...а если вдруг окажется , что у Абаскаля есть свои идеи , то на фоне понимания тактики и стратегии футбола Спартак станет грозной силой....но это пока мечты .
Левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков не поможет своей команде в ближайшей игре.
23-летний футболист пропустит матч 12-го тура РПЛ против «Спартака» из-за травмы.
По информации «РБ Спорт», Горшков выбыл минимум на две недели.
- «Спартак» примет «Крылья» в воскресенье в 14:00 мск.
- Горшков в этом сезоне сделал 1 ассист в 14 матчах.