Отец Агаларова высказался о возможном уходе Гамида из «Ахмата»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, ответил, возможен ли уход его сына из грозненского клуба во время зимнего трансферного окна.

«До зимы еще много времени. Все может десять раз поменяться. На данный момент таких обсуждений (аренды) нет.

Сейчас зачем говорить об этом, если идет чемпионат. Надо тренироваться, готовиться к играм. Я не знаю, что будет завтра, а вы меня про зиму спрашиваете.

Сейчас уже неправильно говорить, что он в прошлом году стал лучшим бомбардиром, потому что ему нужно снова доказывать.

Да, в начале было непонимание, почему он не играет в основе «Ахмата», а сейчас ему надо тренироваться. Доказывать это любому тренеру.

Сейчас главное – это мотивация. Вопросов к тренировкам на занятиях у него нет. Это самое главное», – сказал Агаларов-старший.