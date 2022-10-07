Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отец Агаларова высказался о возможном уходе Гамида из «Ахмата»

Отец Агаларова высказался о возможном уходе Гамида из «Ахмата»

7 октября 2022, 19:00
2

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, ответил, возможен ли уход его сына из грозненского клуба во время зимнего трансферного окна.

«До зимы еще много времени. Все может десять раз поменяться. На данный момент таких обсуждений (аренды) нет.

Сейчас зачем говорить об этом, если идет чемпионат. Надо тренироваться, готовиться к играм. Я не знаю, что будет завтра, а вы меня про зиму спрашиваете.

Сейчас уже неправильно говорить, что он в прошлом году стал лучшим бомбардиром, потому что ему нужно снова доказывать.

Да, в начале было непонимание, почему он не играет в основе «Ахмата», а сейчас ему надо тренироваться. Доказывать это любому тренеру.

Сейчас главное – это мотивация. Вопросов к тренировкам на занятиях у него нет. Это самое главное», – сказал Агаларов-старший.

  • Летом форвард перешел из «Уфы» в «Ахмат» за 3,5 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ – 19 голов в 29 матчах.
  • В этом сезоне он отличился 1 раз в 6 играх чемпионата.

Еще по теме:
Агаларов забил «Уралу» эффектной паненкой
РПЛ. «Динамо Мх» и «Балтика» забили по два гола, у Агаларова дубль 14
Форвард «Динамо Мх» –  в перерыве матча с «Пари НН»: «Человек в черном нам мешает» 2
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Агаларов Гамид Агаларов Руслан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Теркчанин
1665160455
Он еще наверстает упущенное.
Ответить
SLADE2019
1665221146
Интересно, а есть еще в мире подобный случай, когда лучший бомбардир лиги не может найти места в основе в далеко не в самом сильном клубе? Жаль парня. Голевое чутье у него на очень высоком уровне (для РПЛ), а прозябает. Срочно надо искать вариант с арендой. Хотя, Ташуев не такой возмнивший себя, как Талалаев, может парень и получит возможность играть.
Ответить
Главные новости
Решение КДК по Дивееву
13:35
1
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
13
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
6
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
18
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
4
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
3
Все новости
Все новости
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
4
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
18
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
4
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
3
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+