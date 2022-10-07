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    Экс-тренер «Анжи»: «Столько договорняков было – кошмар!»

    Бывший главный тренер «Анжи» Евгений Кузнецов рассказал о работе в махачкалинском клубе.

    «Сидел без работы. Через федерацию футбола помогли устроиться в «Анжи». Поехал в Махачкалу, встретился с президентом республики, он заинтересовался и дал мне возможность поработать. Это уже другая история.

    Трудно работать с футболистами, которые месяцами не получают зарплату. На этой почве расцветают сдачи, договорные матчи. Думаю, не я один – многие с этим сталкивались в те времена.

    Не только в «Анжи» деньги не платили – много где зарплаты задерживали. А людям детей надо кормить. Я сам ходил и выбивал деньги для игроков: «Заплатите им хотя бы за месяц». Тяжeлые времена.

    Результата тоже не было. Мы проигрывали матчи, которые должны были выигрывать. Команда конкретно неузнаваемая была.

    Однажды поставил вопрос перед главой республики: «Неужели вы не видите, что игра сдана?». В то время столько сдач было – кошмар...

    Задавал вопросы футболистам: «Почему вместо того чтобы выбить мяч вперeд, ты выводишь противника один на один?». Или: «Зачем делаешь пенальти вообще с нуля, на ровном месте?».

    Я и до руководства свои сомнения доносил: «Мне кажется, матч был проигран специально». Видимо, им это не нравилось. Поняв, что ситуация неисправимая, я попросил отпустить меня и уехал», – заявил Кузнецов.

    • Тренер работал в «Анжи» в 2004 году.
    • Сейчас дагестанская команда выступает в группе 1 Второй лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +382

      Stavr007 2 часа назад

      за 20 лет сколько договорняков было раскрыто официально? 0 ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1447

      Artemka444 2 часа назад

      А чего только сейчас об этом разговор??

      0
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      Рейтинг: +17171

      paracetamol 2 часа назад

      А зачем нужны такие команды? Без стадиона, без денег ...

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