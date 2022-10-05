Караваев прокомментировал слова Барриоса, что «Зенит» уже чемпион

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил слова своего партнера Вильмара Барриоса, который несколько недель назад сказал, что петербуржцев уже можно считать чемпионами.
— Барриос сказал недавно, что «Зенит» уже чемпион. Не слишком самоуверенно?
— Думаю, подколол просто. Вильмара тоже достали этим вопросом. Выходим после матча, и каждый раз спрашивают одно и то же: «Зенит — чемпион?» У нас любят рассуждения уже после нескольких туров, какое место займет «Зенит» или «Спартак». Сейчас преждевременно об этом говорить.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
- Очередное принесет 2-ю звезду на логотип.
- Сезон РПЛ завершится в июне.
Источник: Sport24