Караваев прокомментировал слова Барриоса, что «Зенит» уже чемпион

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил слова своего партнера Вильмара Барриоса, который несколько недель назад сказал, что петербуржцев уже можно считать чемпионами.

— Барриос сказал недавно, что «Зенит» уже чемпион. Не слишком самоуверенно?

— Думаю, подколол просто. Вильмара тоже достали этим вопросом. Выходим после матча, и каждый раз спрашивают одно и то же: «Зенит — чемпион?» У нас любят рассуждения уже после нескольких туров, какое место займет «Зенит» или «Спартак». Сейчас преждевременно об этом говорить.