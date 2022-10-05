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  • «Любой нормальный тренер на его месте сказал бы: «Извините, я обосрался». Совести у него нет». Мостовой – о Слуцком

«Любой нормальный тренер на его месте сказал бы: «Извините, я обосрался». Совести у него нет». Мостовой – о Слуцком

5 октября 2022, 21:57
7

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Тут даже комментировать нечего. Мое мнение многим не нравится, когда я говорил про Слуцкого. Причем говорил давно. Сейчас будут говорить не только про «Рубин», но и конкретно про Слуцкого. Я про Слуцкого говорил ещe больше пяти лет назад, когда у него было совмещение постов тренера сборной и тренера ЦСКА. Потом он пошел по командам и его везде выгоняли. У «Рубина» в прошлом сезоне было ужасное состояние и результаты. С таким бюджетом хорошего европейского клуба опустить команду в ФНЛ. Сейчас вот вылетели из Кубка.

Что тут говорить. Не думаю, что мы увидим увольнение в ближайшее время. Наверное, тут совести нет. Любой бы нормальный тренер сказал: «Извините, я обосрался». Но тут мы такого не видим. А некоторые вот тренеры просят больше времени. Но увольнение Слуцкого вряд ли случится», – сказал Мостовой.

  • «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге» (1:2).
  • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
  • «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Кубок Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (7)
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alex1951
1664999772
Сказал. ,,обосрался,, и мостовому сразу стало легче. сбылась мечта. ...одного не пойму,какое отношение мостовой имеет к Слуцкому?
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derrik2000
1664999837
В 1-й лиге всегда было кучно и суетно, т. к. многие пытаются попасть в заветные четыре команды (а лучше - в первые ДВЕ). Устойчивые в финансовом плане клубы, конечно. ПОКА Рубин идёт нормально. А результатах и Слуцкого, и Рубина будем судить по окончании чемпионата: весенний отрезок такой непредсказуемый...
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житель СПб
1665002331
И хотел бы возразить - да нечего...
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