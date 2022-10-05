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    «Любой нормальный тренер на его месте сказал бы: «Извините, я обосрался». Совести у него нет». Мостовой – о Слуцком

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

    «Тут даже комментировать нечего. Мое мнение многим не нравится, когда я говорил про Слуцкого. Причем говорил давно. Сейчас будут говорить не только про «Рубин», но и конкретно про Слуцкого. Я про Слуцкого говорил ещe больше пяти лет назад, когда у него было совмещение постов тренера сборной и тренера ЦСКА. Потом он пошел по командам и его везде выгоняли. У «Рубина» в прошлом сезоне было ужасное состояние и результаты. С таким бюджетом хорошего европейского клуба опустить команду в ФНЛ. Сейчас вот вылетели из Кубка.

    Что тут говорить. Не думаю, что мы увидим увольнение в ближайшее время. Наверное, тут совести нет. Любой бы нормальный тренер сказал: «Извините, я обосрался». Но тут мы такого не видим. А некоторые вот тренеры просят больше времени. Но увольнение Слуцкого вряд ли случится», – сказал Мостовой.

    • «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге» (1:2).
    • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
    • «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +572

      gunstilzit 5 минут назад

      Абрамовичу с Гинером стало некогда вот и полетела карьера Слуцкого под откос.

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