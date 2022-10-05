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    Губерниев: «Рубин» надо переименовать в ФК «Мазохизм»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер Леонид Слуцукий вредит «Рубину».

    — Нужно ли руководству наконец уволить Леонида Слуцкого?

    — Нет‑нет! Нужно работать. Думаю, им нужно заключить долгосрочный контракт, лет на 15. И написать на футболках слово «Мазохизм». «Рубин», Слуцкий, мазохизм — прекрасно. Кажется, люди испытывают радость от страданий и боли. В любительской лиге Татарстана они тоже долго не задержатся и будут играть в чемпионате сельских команд, где‑то в пригороде Набережных Челнов.

    — Почему руководство «Рубина» не увольняет Слуцкого?

    — Потому что они мазохисты. Люди получают удовольствие от боли, от таких результатов. Все люди разные, им так нравится. Поэтому я думаю, что нужно переименовать ФК «Рубин» в ФК «Мазохизм».

    • «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
    • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
    • «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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