Губерниев: «Рубин» надо переименовать в ФК «Мазохизм»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер Леонид Слуцукий вредит «Рубину».
– Нужно ли руководству наконец уволить Леонида Слуцкого?
– Нет‑нет! Нужно работать. Думаю, им нужно заключить долгосрочный контракт, лет на 15. И написать на футболках слово «Мазохизм». «Рубин», Слуцкий, мазохизм – прекрасно. Кажется, люди испытывают радость от страданий и боли. В любительской лиге Татарстана они тоже долго не задержатся и будут играть в чемпионате сельских команд, где‑то в пригороде Набережных Челнов.
– Почему руководство «Рубина» не увольняет Слуцкого?
– Потому что они мазохисты. Люди получают удовольствие от боли, от таких результатов. Все люди разные, им так нравится. Поэтому я думаю, что нужно переименовать ФК «Рубин» в ФК «Мазохизм».
- «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
- Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
- «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.