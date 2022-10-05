Дюков допустил, что сборная России весной сыграет с Киргизией

Президент РФС Александр Дюков высказался о товарищеских матчах сборной России.

— Может ли быть матч со сборной Казахстана или с другими командами?

— Мы рассматриваем такие матчи. Но в ноябрьское окно мы не планируем такой игры. И у нас другие планы, и у них. Весной — возможно.