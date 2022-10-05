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    Дюков допустил, что сборная России весной сыграет с Киргизией

    Президент РФС Александр Дюков высказался о товарищеских матчах сборной России.

    — Может ли быть матч со сборной Казахстана или с другими командами?

    — Мы рассматриваем такие матчи. Но в ноябрьское окно мы не планируем такой игры. И у нас другие планы, и у них. Весной — возможно.

    • В сентябре Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
    • Победный гол был забит на 89-й минуте.
    • Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11679

      Алексей З 38 минут назад

      Не понял, а Киргизия где упоминалась ?
      С таким же успехом можно и с Абхазией сгонять , с Приднестровьем.

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