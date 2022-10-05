Дюков допустил, что сборная России весной сыграет с Киргизией

Не понял, а Киргизия где упоминалась ?
С таким же успехом можно и с Абхазией сгонять , с Приднестровьем.
Президент РФС Александр Дюков высказался о товарищеских матчах сборной России.
— Может ли быть матч со сборной Казахстана или с другими командами?
— Мы рассматриваем такие матчи. Но в ноябрьское окно мы не планируем такой игры. И у нас другие планы, и у них. Весной — возможно.
- В сентябре Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
- Победный гол был забит на 89-й минуте.
- Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.