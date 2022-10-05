Кавазашвили считает, что Селихов должен перейти из «Спартака» в «Зенит»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратаре столичного клуба Александре Селихове, чей контракт со «Спартаком» истекает летом.

– Если оценивать с позиции Селихова, стоит ли ему уходить из команды?

– Хороший вратарь должен всегда получать игровую практику. Если вратарь не играет, он деградирует, привыкает к тому, что он запасной. Не знаю, на что опирается Селихов, когда заходят разговоры о его будущем.

– В каком бы клубе Селихов мог бы продолжить карьеру?

– Он должен играть в том клубе, который предоставит ему место в стартовом составе. К примеру, он ничуть не испортит игру «Зенита». Проблема в том, что вратарская позиция в лучших российских клубах сейчас занята. Но остаются команды второстепенные, ему обязательно надо играть.