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    Кавазашвили считает, что Селихов должен перейти из «Спартака» в «Зенит»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратаре столичного клуба Александре Селихове, чей контракт со «Спартаком» истекает летом.

    – Если оценивать с позиции Селихова, стоит ли ему уходить из команды?

    – Хороший вратарь должен всегда получать игровую практику. Если вратарь не играет, он деградирует, привыкает к тому, что он запасной. Не знаю, на что опирается Селихов, когда заходят разговоры о его будущем.

    – В каком бы клубе Селихов мог бы продолжить карьеру?

    – Он должен играть в том клубе, который предоставит ему место в стартовом составе. К примеру, он ничуть не испортит игру «Зенита». Проблема в том, что вратарская позиция в лучших российских клубах сейчас занята. Но остаются команды второстепенные, ему обязательно надо играть.

    • Селихов провел 10 матчей в этом сезоне и пропустил 13 голов.
    • «Спартак» идет 4-м в РПЛ, «Зенит» лидирует.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15602

      Fusballer 3 минуты назад

      Бакаев перешёл в Зенит - и там на лавочке сидит.

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      Ответить
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      Рейтинг: +15748

      NewLife 11 минут назад

      Жени или выдавай замуж своих детей и внуков, а Селихов сам решит свою судьбу.

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