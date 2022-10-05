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  • Кавазашвили считает, что Селихов должен перейти из «Спартака» в «Зенит»

Кавазашвили считает, что Селихов должен перейти из «Спартака» в «Зенит»

5 октября 2022, 14:48
8

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратаре столичного клуба Александре Селихове, чей контракт со «Спартаком» истекает летом.

– Если оценивать с позиции Селихова, стоит ли ему уходить из команды?

– Хороший вратарь должен всегда получать игровую практику. Если вратарь не играет, он деградирует, привыкает к тому, что он запасной. Не знаю, на что опирается Селихов, когда заходят разговоры о его будущем.

– В каком бы клубе Селихов мог бы продолжить карьеру?

– Он должен играть в том клубе, который предоставит ему место в стартовом составе. К примеру, он ничуть не испортит игру «Зенита». Проблема в том, что вратарская позиция в лучших российских клубах сейчас занята. Но остаются команды второстепенные, ему обязательно надо играть.

  • Селихов провел 10 матчей в этом сезоне и пропустил 13 голов.
  • «Спартак» идет 4-м в РПЛ, «Зенит» лидирует.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селихов Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (8)
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derrik2000
1664973426
Актуальный на сегодняшний день лозунг: "ВСЕ ПЕРЕХОДИМ В ЗЕНИТ!!!" )))
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НикКин
1664974543
Может пора деду уже дома сидеть и молчать он уже как байден ляпнет такую херню
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paracetamol
1664995440
Селихов - зенитовский воспитанник, по недоразумению играющий за свиней. Поэтому все возможно, хотя у Зенита Миша есть, свой в доску, импортный Ванька и еще Облонский, или как его там? Позиция закрыта!
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piligrim1986
1665037886
деменция у деда походу
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zigbert
1665147235
Стоит ему идти из Спартака во второстепенный клуб. Тем более Александр не сидит глухо в запасе.
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