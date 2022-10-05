Эс-игрок «Зенита» Канищев: «РПЛ перестала быть захватывающей. Неважно, кто и какое место займeт»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об уровне РПЛ.
«Уровень РПЛ снизился с отъездом многих легионеров, которые определяли игру. Российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах — это тоже сказывается на уровне нашей лиги.
РПЛ перестала быть захватывающей. Уже не так важно, кто и какое место займeт в конце сезона. Понятно, что первое будет за «Зенитом», а кто займeт последующие места — не имеет никакого значения», — сказал Канищев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 11 туров.
- Отрыв от идущего вторым ЦСКА – 6 очков.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
Источник: «Чемпионат»