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    Эс-игрок «Зенита» Канищев: «РПЛ перестала быть захватывающей. Неважно, кто и какое место займeт»

    Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об уровне РПЛ.

    «Уровень РПЛ снизился с отъездом многих легионеров, которые определяли игру. Российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах — это тоже сказывается на уровне нашей лиги.

    РПЛ перестала быть захватывающей. Уже не так важно, кто и какое место займeт в конце сезона. Понятно, что первое будет за «Зенитом», а кто займeт последующие места — не имеет никакого значения», — сказал Канищев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 11 туров.
    • Отрыв от идущего вторым ЦСКА – 6 очков.
    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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