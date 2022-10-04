Рианчо назвал двух лучших игроков, которых тренировал в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучших игроков, которых тренировал в столичном клубе.

«Кто был лучшим игроком, которого я тренировал в «Спартаке»? Назову двоих: Зобнин и Игнатов. Это настоящие профессионалы, которые переросли как уровень «Спартака», так и РПЛ.

В России много футболистов топового уровня, но, к сожалению, сейчас нет российских игроков, которых можно считать одними из лучших в мире», — сказал Рианчо.