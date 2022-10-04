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    Рианчо назвал двух лучших игроков, которых тренировал в «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучших игроков, которых тренировал в столичном клубе.

    «Кто был лучшим игроком, которого я тренировал в «Спартаке»? Назову двоих: Зобнин и Игнатов. Это настоящие профессионалы, которые переросли как уровень «Спартака», так и РПЛ.

    В России много футболистов топового уровня, но, к сожалению, сейчас нет российских игроков, которых можно считать одними из лучших в мире», — сказал Рианчо.

    • Рианчо тренировал московский клуб с октября по ноябрь 2018 года.

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    Источник: Sport24

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    04.10.2022 23:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +825

      Suvorov51 25 минут назад

      Зарембу знаю. а кто такая Рианча?

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