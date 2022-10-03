Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Радимов: «Никогда больше меня в «Зените‑2» не будет»

    Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов исключил возможность возвращения в команду.

    – «Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в «Зените‑2» не будет.

    При этом хочу от всей души сказать огромное спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов. Некоторые – даже на те матчи, когда в это время играет основа. Это очень дорогого стоит.

    – Чего вам самому хотелось бы в данной ситуации?

    – Мне моя девушка тот же вопрос задала. И я ответил: если честно, можно, я неделю просто поваляюсь на диване, посмотрю телевизор и вообще не буду выходить из дома? Сейчас понял, насколько устал.

    • Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
    • Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

    Новости по теме
    Аршавин объяснил уход Радимова из «Зенита-2»
    Радимов объяснил свой уход из «Зенита-2» 2
    Медведев: «Хватит гнать антизенитовский негатив» 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2022 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3766

      Питерский князь 46 минут назад

      Ищите меня в списке призванных!
      :))))
      Коркаедов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17309

      Cleaner 1 час назад

      Радимов еще не догнал, что в России быть чиновником намного проще и выгодней. На повышение, получается, пошел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10976

      alex1951 1 час назад

      Правильно,Рад(имов)!
      Поволяться на диване - это рад(имов) остное событие...
      Рад(имов) ,что ты это понял......А вообще ,пошел НАХ....и мы тоже рады!)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11