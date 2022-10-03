Радимов: «Никогда больше меня в «Зените‑2» не будет»

Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов исключил возможность возвращения в команду.

– «Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в «Зените‑2» не будет.

При этом хочу от всей души сказать огромное спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов. Некоторые – даже на те матчи, когда в это время играет основа. Это очень дорогого стоит.

– Чего вам самому хотелось бы в данной ситуации?

– Мне моя девушка тот же вопрос задала. И я ответил: если честно, можно, я неделю просто поваляюсь на диване, посмотрю телевизор и вообще не буду выходить из дома? Сейчас понял, насколько устал.