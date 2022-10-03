Радимов: «Никогда больше меня в «Зените‑2» не будет»

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:))))
Коркаедов!
Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов исключил возможность возвращения в команду.
– «Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в «Зените‑2» не будет.
При этом хочу от всей души сказать огромное спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов. Некоторые – даже на те матчи, когда в это время играет основа. Это очень дорогого стоит.
– Чего вам самому хотелось бы в данной ситуации?
– Мне моя девушка тот же вопрос задала. И я ответил: если честно, можно, я неделю просто поваляюсь на диване, посмотрю телевизор и вообще не буду выходить из дома? Сейчас понял, насколько устал.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
- Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.