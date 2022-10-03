«Хотел бы извиниться перед командой». Зиньковский – после победы «Спартака» над «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарии после выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Пари НН».
Футболист считает себя виновным в пропущенном голе от нижегородцев.
«Есть моя часть негативного участия в пропущенном нами голе. Моя вина, хотел бы извиниться перед командой.
Понимал, что если трону Майга, будет пенальти. Поэтому и не трогал его», – сказал Зиньковский.
- Спартаковцы победили со счетом 2:1.
- Зиньковский вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»