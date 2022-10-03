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    «Хотел бы извиниться перед командой». Зиньковский – после победы «Спартака» над «Пари НН»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарии после выигранного матча 11-го тура РПЛ против «Пари НН».

    Футболист считает себя виновным в пропущенном голе от нижегородцев.

    «Есть моя часть негативного участия в пропущенном нами голе. Моя вина, хотел бы извиниться перед командой.

    Понимал, что если трону Майга, будет пенальти. Поэтому и не трогал его», – сказал Зиньковский.

    • Спартаковцы победили со счетом 2:1.
    • Зиньковский вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1569

      alefreddy 5 минут назад

      молодец взял на себя вину защиты и Умярыча

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      Рейтинг: +25856

      JTherry 31 минуту назад

      в этом "бестолковом" голе виноваты, кроме Зины, Умяров и Мевля, даже не пытавшиеся помешать проходу и удару Майга... при таком перевесе в давлении на поле соперника нельзя пропускать "бестолковые" голы... Умяров перегорел после победы в кубковом матче, а Мевлю, похоже, Абаскаль ставит из-за плохой формы Чернова...

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