Джикия охарактеризовал победу «Спартака» над «Пари НН»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала после первого тайма.
– Как можете охарактеризовать эту победу над «Нижним»?
– Волевая? Так и было. Проигрывали, собрались, забили два мяча, победили. Важные три очка, идем дальше.
– Как оцените изменения во втором тайме?
– Продолжили так же играть. Знали, что найдем свои моменты. И в принципе нашли.
– Что скажете по пенальти Промеса?
– Квинси умеет.
- «Спартак» набрал 22 очка и занимает 4-е место в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 7 очков.
- Следующий матч «Спартак» сыграет 9 октября против «Крыльев».
Источник: «Спорт-Экспресс»