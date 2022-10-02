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    Джикия охарактеризовал победу «Спартака» над «Пари НН»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала после первого тайма.

    – Как можете охарактеризовать эту победу над «Нижним»?

    – Волевая? Так и было. Проигрывали, собрались, забили два мяча, победили. Важные три очка, идем дальше.

    – Как оцените изменения во втором тайме?

    – Продолжили так же играть. Знали, что найдем свои моменты. И в принципе нашли.

    – Что скажете по пенальти Промеса?

    – Квинси умеет.

    • «Спартак» набрал 22 очка и занимает 4-е место в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.
    • Следующий матч «Спартак» сыграет 9 октября против «Крыльев».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2022 23:13
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