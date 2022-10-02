Джикия охарактеризовал победу «Спартака» над «Пари НН»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала после первого тайма.

– Как можете охарактеризовать эту победу над «Нижним»?

– Волевая? Так и было. Проигрывали, собрались, забили два мяча, победили. Важные три очка, идем дальше.

– Как оцените изменения во втором тайме?

– Продолжили так же играть. Знали, что найдем свои моменты. И в принципе нашли.

– Что скажете по пенальти Промеса?

– Квинси умеет.