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    Селихов, Мевля и Зиньковский – в старте «Спартака» на матч с «Пари НН»

    Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Спартака» на матч 11-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский, Николсон.

    Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Литвинов, Рассказов, Классен, Рыбус, Маслов, Мелешин, Игнатов.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Милсон.

    Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Жигулев, Шарипов, Шильцов, Севикян, Кротов, Янсане.

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    Источник: РПЛ

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