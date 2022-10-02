Селихов, Мевля и Зиньковский – в старте «Спартака» на матч с «Пари НН»

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Спартака» на матч 11-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский, Николсон.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Литвинов, Рассказов, Классен, Рыбус, Маслов, Мелешин, Игнатов.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Милсон.
Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Жигулев, Шарипов, Шильцов, Севикян, Кротов, Янсане.
- Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: РПЛ