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    Литвинов: «Зарема была близка к «Спартаку», смотрела все игры»

    Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о месте в жизни клуба жены бывшего владельца Леонида Федуна Заремы Салиховой.

    — Ты когда-нибудь общался с Заремой Салиховой?

    — Лично? Прям близкого общения не было. После победы в Кубке России она поздравила нас на банкете и после других матчей тоже говорила что-то.

    — Следишь за ее высказываниями?

    — Если честно, не слежу за инфоповодами. Зачастую, многих высказываний Заремы не слышал. Зарема была близка к нам и всегда смотрела все игры.

    • Зарема в прошлом году входила в совет директоров «Спартака».
    • Федун покинул «Спартак» в августе.
    • Теперь клуб полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +328

      Slavan62 2 часа назад

      Дак к кому же ближе всех?

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