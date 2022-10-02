Литвинов: «Зарема была близка к «Спартаку», смотрела все игры»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о месте в жизни клуба жены бывшего владельца Леонида Федуна Заремы Салиховой.
— Ты когда-нибудь общался с Заремой Салиховой?
— Лично? Прям близкого общения не было. После победы в Кубке России она поздравила нас на банкете и после других матчей тоже говорила что-то.
— Следишь за ее высказываниями?
— Если честно, не слежу за инфоповодами. Зачастую, многих высказываний Заремы не слышал. Зарема была близка к нам и всегда смотрела все игры.
- Зарема в прошлом году входила в совет директоров «Спартака».
- Федун покинул «Спартак» в августе.
- Теперь клуб полностью под управлением «Лукойла».
Источник: «РБ Спорт»