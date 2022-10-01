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    Семин: «Руководство и тренеры «Локомотива» должны уйти. Ну не справляются люди»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал руководство клуба к отставке.

    «Я бы предложил руководителям всем посмотреть команду, которую они взяли два года назад. Что за этот период они сделали? Мне кажется, сплошной негатив. Ну не справляются люди, это не для них.

    Александр Плутник, Томас Цорн, Владимир Леонченко и весь тренерский штаб должны собраться и сказать, что они не справились, и уйти. Руководить должны люди, которые разбираются в футболе», – сказал Семин.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
    • У команды 4 поражения подряд в чемпионате.
    • При Семине «Локо» трижды брал РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2022 22:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4854

      PAREVG. 56 минут назад

      Сами не уйдут.
      Пока Фадеев не турнет, так и будет продолжаться.

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      Рейтинг: +19983

      derrik2000 1 час назад

      Сейчас у нас везде не те, кто хорошо понимают в деле, которым поставлены руководить, а те, которые очень хорошо "осваивают денежные средствА".
      Поэтому, пока не "освоят" то, что дают - не уйдут.
      Их можно только выковырять с насиженных мест, но для этого нужна воля.
      Воля тех, кто этих "освоителей" поставил.
      Ну, или государства, а ЭТО сейчас немыслимо.

      0
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      Рейтинг: +17578

      житель СПб 1 час назад

      Очень мягко. Очень точно.

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      Рейтинг: +17128

      paracetamol 1 час назад

      Не только не справляются, а еще ворують! Немцы всегда у нас воровали, начиная с Катьки-прости господи!

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