Семин: «Руководство и тренеры «Локомотива» должны уйти. Ну не справляются люди»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал руководство клуба к отставке.

«Я бы предложил руководителям всем посмотреть команду, которую они взяли два года назад. Что за этот период они сделали? Мне кажется, сплошной негатив. Ну не справляются люди, это не для них.

Александр Плутник, Томас Цорн, Владимир Леонченко и весь тренерский штаб должны собраться и сказать, что они не справились, и уйти. Руководить должны люди, которые разбираются в футболе», – сказал Семин.