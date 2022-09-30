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    Гаджиев: «Всем нужен сильный «Спартак»

    Бывший тренер сборной России и других команд Гаджи Гаджиев подытожил кубковый матч между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

    «Эта победа может психологически повлиять на «Спартак», тем более с таким счетом. Нужно признать, что вчера красно-белые обыграли, по сути, самую сильную команду России. Будем надеется, что «Спартак» наконец-то станет тем клубом, о котором мечтают многие. Всем нужен сильный «Спартак».

    Теперь главное, чтобы они этот результат закрепили победами в чемпионате. Команде нужна стабильность. Только так можно будет бороться с «Зенитом», – сказал Гаджиев.

    • «Спартак» победил «Зенит» впервые за 5 лет.
    • Москвичи лидируют в группе.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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