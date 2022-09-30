Гаджиев: «Всем нужен сильный «Спартак»

Бывший тренер сборной России и других команд Гаджи Гаджиев подытожил кубковый матч между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

«Эта победа может психологически повлиять на «Спартак», тем более с таким счетом. Нужно признать, что вчера красно-белые обыграли, по сути, самую сильную команду России. Будем надеется, что «Спартак» наконец-то станет тем клубом, о котором мечтают многие. Всем нужен сильный «Спартак».

Теперь главное, чтобы они этот результат закрепили победами в чемпионате. Команде нужна стабильность. Только так можно будет бороться с «Зенитом», – сказал Гаджиев.