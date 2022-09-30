Сулейманов: «Хотел бы в «Челси» к Захаряну»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

– Знаю, что тебе нравится «Челси». Сейчас у клуба большие проблемы.

– Команда не в самой лучшей форме, это видно. Тухеля убрали неправильно, он много хорошего привнeс – выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Грэм Поттер? Честно, ничего про этого тренера не знаю.

– Последние два месяца только и разговоров, что в «Челси» уедет Захарян.

– С Арсеном не общаюсь, но знаю его как хорошего парня. Будет очень круто, если он уедет в мой любимый клуб. Захарян – очень хороший футболист.

– А ты бы куда хотел?

– К нему же! Будет отличная связка. Но пока нужно закрепиться в «Пари НН».