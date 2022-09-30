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    Сулейманов: «Хотел бы в «Челси» к Захаряну»

    Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    – Знаю, что тебе нравится «Челси». Сейчас у клуба большие проблемы.

    – Команда не в самой лучшей форме, это видно. Тухеля убрали неправильно, он много хорошего привнeс – выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

    Грэм Поттер? Честно, ничего про этого тренера не знаю.

    – Последние два месяца только и разговоров, что в «Челси» уедет Захарян.

    – С Арсеном не общаюсь, но знаю его как хорошего парня. Будет очень круто, если он уедет в мой любимый клуб. Захарян – очень хороший футболист.

    – А ты бы куда хотел?

    – К нему же! Будет отличная связка. Но пока нужно закрепиться в «Пари НН».

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      Эном айс 1 час назад

      ))
      Магомед-Шапи Сулейманов подключился к вашей трансляции..

      "к нам приезжай, браат...тут круто ,да..еуреи не страшные, кайфую с них.."

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