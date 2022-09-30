Денисов рассказал, удалось ли ему закрыть Малкома в матче с «Зенитом»

"Не показалось, что у легионеров «Зенита» слишком высокий уровень. "
Ещё молоко на губах не обсохло. а уже "шапками закидаем".
Ну-ну...
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал разгром «Зенита» (3:0) в Кубке России.
«Очень рад. Надеюсь, эта победа нам поможет, и мы будем только сильнее. Идем дальше от игры к игре.
Не показалось, что у легионеров «Зенита» слишком высокий уровень. Закрыл ли Малкома? Я не так много против него играл. Это хороший и качественный игрок», — сказал Денисов.