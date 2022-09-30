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    Денисов рассказал, удалось ли ему закрыть Малкома в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал разгром «Зенита» (3:0) в Кубке России.

    «Очень рад. Надеюсь, эта победа нам поможет, и мы будем только сильнее. Идем дальше от игры к игре.

    Не показалось, что у легионеров «Зенита» слишком высокий уровень. Закрыл ли Малкома? Я не так много против него играл. Это хороший и качественный игрок», — сказал Денисов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19945

      derrik2000 1 час назад

      "Не показалось, что у легионеров «Зенита» слишком высокий уровень. "

      Ещё молоко на губах не обсохло. а уже "шапками закидаем".
      Ну-ну...

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