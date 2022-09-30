Умяров рассказал о первых впечатлениях от Эшуорта

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о знакомстве с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом.
– В «Спартаке» появился новый спортивный директор. Успели с ним пообщаться? Какие впечатления?
— Позитивные и хорошие впечатления. Вчера его представили команде. Сказал пару слов, у него хороший русский язык. Будем двигаться вперед.
— Как ты понимаешь новую стратегию «Спартака»?
— Мне не нужно это знать, я — футболист. Не мои привилегии продавать или покупать молодых игроков.
— Тогда зачем нужен иностранный спортивный директор?
— Я — футболист. Лучше у руководства спрашиваете это.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»