Умяров рассказал о первых впечатлениях от Эшуорта

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о знакомстве с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом.

– В «Спартаке» появился новый спортивный директор. Успели с ним пообщаться? Какие впечатления?

— Позитивные и хорошие впечатления. Вчера его представили команде. Сказал пару слов, у него хороший русский язык. Будем двигаться вперед.

— Как ты понимаешь новую стратегию «Спартака»?

— Мне не нужно это знать, я — футболист. Не мои привилегии продавать или покупать молодых игроков.

— Тогда зачем нужен иностранный спортивный директор?

— Я — футболист. Лучше у руководства спрашиваете это.