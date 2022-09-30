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    Умяров рассказал о первых впечатлениях от Эшуорта

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о знакомстве с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом.

    – В «Спартаке» появился новый спортивный директор. Успели с ним пообщаться? Какие впечатления?

    — Позитивные и хорошие впечатления. Вчера его представили команде. Сказал пару слов, у него хороший русский язык. Будем двигаться вперед.

    — Как ты понимаешь новую стратегию «Спартака»?

    — Мне не нужно это знать, я — футболист. Не мои привилегии продавать или покупать молодых игроков.

    — Тогда зачем нужен иностранный спортивный директор?

    — Я — футболист. Лучше у руководства спрашиваете это.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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