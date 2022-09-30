Литвинов объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Зенит»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

– Как настаивались на Зенит?

– Как на обычную рядовую игру – на победу! Ни о каком реванше мы не думали. Самое главное – побеждать в каждой игре и стараться прогрессировать.

– Первая победа «Спартака» над «Зенитом». За счет чего сегодня удалось победить?

– Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры. Реализовали свои моменты, а они нет.