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    Литвинов объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Зенит»

    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

    – Как настаивались на Зенит?

    – Как на обычную рядовую игру – на победу! Ни о каком реванше мы не думали. Самое главное – побеждать в каждой игре и стараться прогрессировать.

    – Первая победа «Спартака» над «Зенитом». За счет чего сегодня удалось победить?

    – Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры. Реализовали свои моменты, а они нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11586

      Алексей З 1 час назад

      По-мне , Руслан был сегодня лучшим.
      При Абаскале парень просто прогрессирует. Так держать !

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