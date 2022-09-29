«Амкал» подписал 26-летнего чемпиона Европы-U17 в составе сборной России

Бывший защитник тульского «Арсенала» Александр Довбня перешел в «Амкал».
«Добро пожаловать, профессионал! Это наш супермен, который вызвался помочь нашей команде преодолеть сложную ситуацию.
Центральный защитник выбрал игровой номер 90! Саша сможет дебютировать уже в ближайшие выходные!» – написал основатель «Амкала» Герман Попков в телеграме.
- 26-летний Довбня – воспитанник «Локомотива».
- В 2013 году он стал победителем чемпионата Европы составе сборной России-U17.
- Довбня провел 20 матчей в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Германа Попкова